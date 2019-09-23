Полиция начала поиски пропавшего экс-главы филиала банка Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Как сообщает агентство Bloomberg, Рехе пропал без вести в понедельник.

Пресс-секретарь эстонской полиции Кристьян Лукк заявил, что Рехе покинул свой дом в Таллине в 10:00 (время совпадает с московским) и не вернулся. По ходу расследования фактов мошенничества в датском банке следственные органы допрашивали бывшего исполнительного директора филиала, однако неизвестно, какой статус Рехе имел в деле.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 млрд евро. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.



По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.