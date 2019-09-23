Сбербанк подал иск к контролируемой бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым компании New Stream Trading, так как она была основным экспортным торговым домом Антипинского НПЗ, а также поручителем по обязательствам завода перед банком, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Компания New Stream Trading, по имеющейся информации, контролируемая Д. П. Мазуровым, являлась основным экспортным торговым домом Антипинского НПЗ, а также поручителем по обязательствам завода перед банком. Учитывая сложную ситуацию вокруг АНПЗ, банк вынужден использовать все законные способы возврата кредитов, в том числе требовать погашения со стороны поручителей», — говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк подал два иска к швейцарской компании New Stream Trading на общую сумму 28 млрд рублей. Третьим лицом по обоим делам выступает Антипинский НПЗ.