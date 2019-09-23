В 2020 году государство получит от Сбербанка 217,1 млрд рублей дивидендов: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы; таким образом, на дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанк может направить 434,2 млрд рублей, а с учетом привилегированных сумма вырастет до 453,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости» .

Выплаты будут расти и дальше, ожидает Минфин: в 2021 году в бюджет от Сбербанка должно поступить 254,6 млрд рублей, а в 2022 году – 282,5 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

До сих пор Сбербанк ни разу не направлял на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли, хотя Минфин закладывал 50%-ные дивиденды Сбербанка еще в бюджет на 2019 году.

Нужной отметки капитал банка достиг в I квартале этого года – к 1 апреля достаточность капитала Сбербанка составила 12,6%, к 30 июня норматив снизился до 12,29%.

По словам экспертов, основное, что помешало Сбербанку вовремя достичь отметки в 12,5%, – затянувшаяся продажа Denizbank; теперь, когда эта сделка закрыта, нет сомнений, что чистая прибыль Сбербанка по итогам года составит около 842 млрд рублей.