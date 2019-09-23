Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 8 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 16 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,88 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,33 рубля (минус 23 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник рубль снова попробует подрасти, несмотря на то, что пара евро/доллар вновь подкрадывается к важной отметке 1,10.

«Однако с большой вероятностью рубль в ближайшие дни на фоне налогового периода попробует приблизиться к цели роста — отметке 62,8 рубля за доллар», — пояснил аналитик.