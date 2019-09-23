Они смогут получить 7% годовых на остаток на текущем счете.
Почта Банк запускает акцию «Великолепная семерка», по которой новые клиенты-пенсионеры смогут получить 7% годовых на остаток на текущем счете, говорится в сообщении кредитной организации.
Для этого необходимо впервые получить пенсию на счет в банке в период с 23 сентября 2019 года по 31 января 2020 года и поддерживать остаток на счете не менее 50 тыс. рублей.
Повышенная ставка будет действовать до 31 марта 2020 года. Затем вернутся базовые условия банка.
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