Операции по картам Банка корпоративного финансирования (БКФ) будут остановлены с 23 сентября, поскольку РНКО «Платежный центр» прекратил их обслуживание, сообщает «Коммерсант» . В БКФ указывают, что переход вызван действиями РНКО, которая уведомила банк о прекращении обслуживания карт в одностороннем порядке. Для БКФ РНКО — спонсор, через которого банк подключен к платежным системам.

В РНКО сообщили, что решение связано с неудовлетворительным финансовым положением банка и указали, что к числу рисков относят убыточность банка второй год, публичный отказ от погашения субординированного долга и проведение банком операций на крупные суммы, экономический смысл которых в БКФ отказались пояснить.

В рейтинговом агентстве НКР заявили, что о приостановлении операций БКФ был предупрежден за месяц, но считают, что РНКО поступила «недобросовестно»: банк настаивал на сроке остановки операций по картам не ранее 31 декабря.

По правилам платежных систем банк-спонсор несет полную финансовую ответственность за банк, который выступает косвенным участником платежной системы, поэтому спонсор обязан постоянно мониторить различные риски в деятельности спонсируемого банка. Для смены спонсора месяц — срок вполне достаточный, пояснили в Национальной платежной ассоциации.

В сообщении об остановке работы карт указано, что банк готовит жалобы в ЦБ, комитет Госдумы по финрынкам, в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру РФ.