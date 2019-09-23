Количество выданных новых кредитных карт в январе — августе 2019 года составило 8,05 млн единиц, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдача новых кредитных карт в августе составила 1,07 млн штук.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. штук), Московской области (411,9 тыс.), Краснодарском крае (317,3 тыс.), Санкт-Петербурге (295,0 тыс.), Свердловской области (244,2 тыс.) и Республике Башкортостан (235,5 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт была зафиксирована в Республике Крым (плюс 34,8%), Ханты-Мансийском АО (плюс 30,3%), Московской области (плюс 24,3%), а также в Краснодарском (плюс 23,8%) и Ставропольском (плюс 23,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 23,2% и 22,8% соответственно.

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (минус 0,8%).