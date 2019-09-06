В 2020 году в России начнется реализация реформы госуправления, в связи с чем ожидается масштабное сокращение госслужащих. Об этом РИА Новости рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Она добавила, что для повышения заработных плат до единого уровня с нынешним штатом госслужащих из бюджета требуется дополнительно 100 млрд рублей в год.

Минфин планирует провести сокращения в два этапа. На первом этапе численность госслужащих в федеральных органах власти сократится на 10%, в территориальных — на 5%. К 2021 году в регионах сократят 15%. Второй этап также подразумевает сокращения: территориальные органы министерств хотят преобразовать в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений. «Мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», — пояснила Нестеренко.