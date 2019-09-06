До Нового года осталось 100 дней, и, как выясняется, каждый третий россиянин (32%) начинает готовиться к Новому году заранее, чтобы равномерно распределить свои расходы, свидетельствуют данные исследования Mastercard.

Согласно опросу, 9% россиян начинают тратиться на новогодние подарки в сентябре или еще раньше, 3% — в октябре, 33% — в ноябре, а 54% опрошенных совершают покупки в последнюю минуту в декабре, буквально под бой курантов.

Большинство опрошенных жителей России (87%) ищут выгодные предложения и товары с распродаж в перерывах между делами, а самое популярное время для шопинга — с 10 утра и до 12 дня.

Данные Mastercard свидетельствуют, что с сентября по декабрь россияне тратят на подарки близким в среднем около 28 тыс. рублей. Причем 44% опрошенных отметили, что они уже планируют и бронируют путешествие, а более трети (37%) — заранее покупают билеты на концерты.

Несмотря на популярность экономики впечатлений, ожидается, что «черная пятница», которая пройдет 29 ноября, станет самым популярным днем в году для совершения новогодних покупок. Причем подарки приобретаются не только для друзей и родных, но и для себя. Россияне в качестве самых популярных подарков себе назвали путешествия (17%), одежду (14%) и смартфон (13%). Также многие называют книги, обувь и билеты на концерты.

Особенно сложным россияне называют выбор подарков мужьям и женам — над этим дольше обычного размышляют 43% респондентов. Также, по мнению опрошенных, нелегко подобрать подарки детям (31%), мамам (26%) и папам (18%). А каждый десятый россиянин (12%) считает, что самое тяжелое — купить подарок матерям супругов.