Абоненты оператора Danycom.Mobileэтим летом предпочитали отдыхать в Турции (более 14% клиентов, находящихся в роуминге), Белоруссии (12,6%), Финляндии (6,4%), Греции (5,2%) и на Украине (4,4%). В зависимости от месяца топ стран менялся. Об этом говорится в исследовании оператора о роуминговых итогах трех летних месяцев



Так, в июне наименьшим интересом пользовалась Испания, в июле абоненты чаще отправлялись на Украину, чем в Грецию (страна была лидером в июне этого года). В августе популярными направлениями стали Белоруссия, Болгария, Кипр, Чехия и Германия.

В среднем в июне-августе 2019 года абоненты оператора находились в роуминге в течение 12 дней. Дольше всего они отдыхали в Австрии, на Кипре, в Эстонии и Израиле. Так называемыми «транзитными пунктами», где абоненты пребывали не более одного дня, стали Азербайджан, Дания, Индонезия, Люксембург и Македония.

Среднее потребление интернет-трафика в роуминге за лето 2019 года составило 137 Мб в сутки. Максимум потребления зафиксирован в июле — плюс 14,1% по отношению к аналогичному периоду в прошлом году. Средняя продолжительность телефонного разговора в роуминге в день составила 2 мин. 33 сек. Больше всего СМС высылали из Белоруссии — 22,5% от всех отправленных в роуминге сообщений. Из Финляндии ушло 10,2% СМС, из Греции — 7,7%, из Испании — 7,3%, из Италии — 6,5%.

Абоненты оператора чаще всего использовали Интернет в первой половине дня с 11 до 12 часов, во второй — с 14 до 16 часов; начинали звонить с 9 часов и заканчивали ближе к 23 часам; отправляли СМС-сообщения с 9 часов до половины пятого вечера.