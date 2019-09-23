Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел, сообщают «Ведомости» .

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу; до своего ареста он поручил сотрудникам убрать все следы его «бизнес-деятельности», говорится в обвинительном заключении, но в одном изъятом компьютере следователи обнаружили, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, они запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, суд со следователями согласился и в марте 2017 года декларация оказалась в руках ФСБ.

Согласно декларации, Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета; это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, кроме того, он обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве; следователи использовали декларацию как доказательство по первым двум статьям.

Адвокаты Израйлита настаивали, что делать этого нельзя, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов, и хотя Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но гарантии, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела: декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант; но суд с этим не согласился и 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.

По мнению юристов, суд грубо нарушил закон об амнистии — гарантии не использовать спецдекларации в качестве доказательств распространяются на любые составы преступлений, а не только на статьи, упомянутые в законе, двойного толкования быть не может — это условие было главной гарантией, что бизнес может доверять государству; некоторые эксперты считают, что суд все же может создать опасный прецедент — человек обвиняется в преступлении, на которое амнистия не распространяется, поэтому декларация может использоваться в качестве доказательства, но в таком случае декларацию можно использовать и в других делах, что противоречит самой сути амнистии — она лишается смысла и не только не защищает от возможного преследования, а, напротив, создает риски.