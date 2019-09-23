Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка до уровня «ruB+» и установило по рейтингу «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBВ-» с «негативным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Понижение рейтинга обусловлено реализацией ожиданий агентства относительно ухудшения эффективности деятельности банка на фоне снижения базы доходных активов и внебалансовых обязательств при росте вложений в низкодоходные компоненты. Влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, удовлетворительное качество активов, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, а также консервативная оценка качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают снижение нормативов достаточности собственных средств (на 1 сентября 2019 года Н1.0 составил 17,7% против 26,3% на 1 апреля 2019-го) при одновременном снижении устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (на 1 сентября 2019-го запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 13% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 20% на 1 апреля 2019-го).

Для Внешфинбанка характерен приемлемый запас ликвидности: на 1 сентября 2019-го покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 44% и 61% соответственно.