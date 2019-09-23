Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 млн рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».



Представители Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко, Дмитрия Сычева и Евгения Алдонина считают обоснованным объединение исков из принципа процессуальной экономии времени, однако суд отказал в ходатайстве представителя Алдонина, поскольку предварительные заседания по искам остальных футболистов пока судом не были проведены.

Следующее заседания по иску Алдонина пройдет 9 октября в 12:00. Также суд привлек в качестве третьих лиц Генпрокуратуру РФ, прокуратуру по ЦАО и Минфин РФ.

Бывшие футболисты считают, что полиция должна компенсировать им волокиту, допущенную при расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий», где они держали свои вклады под «нерыночные» 30—40% годовых.



В ноябре прошлого года Мосгорсуд удовлетворил иск спортсменов к Министерству финансов и присудил им по 30 тыс. рублей компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.



Бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин скрывался от следственных органов, в связи с чем был объявлен в розыск. Предпринимателя подозревали в хищении 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка.

Правоохранительные органы задержали Бударина в конце августа. Таганский суд Москвы арестовал банкира по обвинению в растрате средств банка в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Лицензия у банка была отозвана летом 2014 года.