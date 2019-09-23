Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проведет несколько электронных аукционов по продаже имущества банка «Югра» на 10,7 млн рублей. Первые торги состоятся 25 сентября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

«Всего будет выставлено 26 лотов на общую сумму 10,7 миллиона рублей (по начальной цене продажи). Средства от продажи имущества ПАО банк «Югра» направляются на пополнение конкурсной массы кредитной организации для последующего удовлетворения требований кредиторов в максимально возможном объеме. Торги пройдут в форме очных и заочных «электронных» аукционов на право приобретения имущества кредитной организации. 25 сентября 2019 года в 11:00 мск состоится первый очный аукцион», — говорится в сообщении.

На аукционы выставляется имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей (малоценное имущество): компьютерная техника, оборудование связи, банковское оборудование, сетевое оборудование, бытовая и оргтехника, мебель и предметы интерьера, хозяйственный инвентарь и другое.

Аукционы проводятся путем повышения/понижения начальной цены продажи лота на величину, кратную величине шага аукциона на повышение/понижение. Шаг на повышение – 5% от начальной цены лота. Шаг на понижение — 9,5% от начальной цены лота.

В торгах могут принимать участие как физические, так и юридические лица.