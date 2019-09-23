Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне «A-» оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность. Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, являются низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что правительство располагает широким кругом возможностей для применения контрциклической монетарной и бюджетной политик в сравнении с правительствами других стран, что делает российскую экономику более устойчивой к потенциальным внешним шокам.

Скоординированность экономических политик и их долгосрочный характер позволили существенно снизить зависимость курса национальной валюты от колебаний мировых цен на традиционные товары российского экспорта.

«Риском для кредитоспособности правительства РФ в долгосрочном периоде, по оценкам АКРА, является слабость важных общественных институтов. Длительный период сильной президентской власти создавал возможности для внедрения долгосрочных ориентиров государственной политики и проведения непопулярных экономических мер. Однако длительность данного периода в то же время создает неопределенность и риск возникновения социальной напряженности при смене власти в 2023—2024 годах», — указывают аналитики.

Агентство может повысить суверенный рейтинг России, если будет отмечаться ускорение экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности, рост товарной диверсификации экспорта и повышение прозрачности в отношениях правительства и компаний госсектора. Также фактором повышения рейтинга являются темпы роста качества человеческого капитала, опережающие динамику развитых стран по этому показателю.

К понижению рейтинга может привести существенное смягчение или отказ от бюджетного правила для федерального бюджета, снижение фактической ликвидности международных резервов и существенное увеличение доли краткосрочного государственного долга.