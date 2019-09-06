В работе мобильного банка ВТБ в воскресенье, 22 сентября, наблюдаются проблемы, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в Facebook.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы. Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время», — отметили в банке.

Ранее 20 сентября у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн». При попытке входа в мобильное приложение они получали сообщение, что «система временно недоступна».

