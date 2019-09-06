Работа мобильного банка и других систем ВТБ после наблюдавшихся в воскресенье, 22 сентября, проблемах полностью восстановлена, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в Faceboo.

«Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы еще раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства», — отметили в банке.



Ранее ВТБ сообщал, что в работе мобильного банка наблюдались проблемы.