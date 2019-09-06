В приложении «Суперчек», запущенном в июле в режиме бета-теста , начала работать функция самостоятельного сканирования товаров. Протестировать новую функцию можно более чем в 400 магазинах сети «ВкусВилл», которые оснащены терминалами самообслуживания, сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета».



«Теперь покупатель, находясь в торговом зале, с помощью камеры своего смартфона сможет отсканировать штрихкоды товаров, складывая их в корзину. Затем он может оплатить покупку на терминале самообслуживания. Совсем скоро появится возможность оплаты с помощью привязанной к приложению банковской карты», — говорится в релизе компании.

После совершения оплаты пользователь с покупками может покинуть магазин, минуя классические кассы. В большинстве случаев помощь сотрудника магазина не требуется. Однако она может понадобиться при покупке отдельных товарных категорий, например, алкогольной продукции.

В приложении работает система кешбэка, который пользователи получают, планируя свои покупки в «Суперчеке». При использовании функции scan to go сканирование QR-кода на чеке не требуется. Кешбэк будет начислен на бонусный счет в «Суперчеке» после проведения оплаты.

До 15 октября, при первом использовании функции сканирования, пользователи получат увеличенный кешбэк в размере 5% от суммы своей покупки.

Сейчас в приложении «Суперчек» доступна информация об ассортименте более чем 30 ретейлеров. Предложения еще от нескольких ретейлеров появятся в приложении по мере пополнения базы контента и активации новых пользовательских сценариев.



Функция доступна в приложениях на iOS и Android.