Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал надуманными, основанными на размытых критериях заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о якобы раздутом российском оборонном бюджете и посоветовал экономистам работать над ростом доходов вместо того, чтобы бояться больших расходов.



В интервью газете «Московский комсомолец » речь зашла о том, как Шойгу относится к тому, что «Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России».

В ответ Шойгу упомянул произведение сатирика Михаила Жванецкого «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!». «Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», — сказал Шойгу.

«Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике», — отметил министр. «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов и именно над этим надо работать нашим экономистам», — добавил Шойгу.

Глава Минобороны напомнил, что российские Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. «Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями: много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!» — сказал Шойгу.

По словам министра, ему «есть что вспомнить о том моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е». «Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков. И это притом, что всего офицеров у нас в то время было 157 тысяч. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой денежного довольствия на срок от трех до пяти дней и более. У вас это укладывается в голове?» — спрашивает Шойгу. «Конечно, экономией государственных средств надо постоянно заниматься», — добавил он.

Шойгу рассказал, как за время его работы главой военного ведомства удалось наладить учет ресурсов, потребляемых в армейском жилищно-коммунальном хозяйстве. «Как только установили 120 тысяч приборов учета, расходы на ЖКУ упали в разы. Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета. Армию, а значит государство, за счет этого просто обдирали как липку», — отметил министр.

«Примеров экономии государственных средств я могу привести еще очень много… Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела», — сказал Шойгу. «Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде. Это все равно, что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году», — добавил Шойгу.

«И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», — резюмировал Шойгу. Тем самым он вновь процитировал Жванецкого, но уже другое произведение сатирика «Стиль спора».