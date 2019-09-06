Ежедневно через компанию «Платформа ОФД» (входит в группу Сбербанка ) передается в Федеральную налоговую службу России более 40 млн кассовых чеков, сообщается в релизе об итогах трехлетнего периода работы в системе операторов фискальных данных России.



«Сегодня это крупнейший оператор фискальных данных по версии CNews Analytics среди более двух десятков российских ОФД. «Платформа ОФД» в сентябре отметила трехлетие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и появления института ОФД (операторов фискальных данных) в России. Сегодня к «Платформе ОФД» подключены порядка 900 тысяч касс, которые принадлежат 450 тысячам предпринимателей по всей России», — говорится в релизе.

Компания является доверенным оператором электронного документооборота (ЭДО), оператором сдачи электронной отчетности в госорганы. Развивает для клиентов бухгалтерские сервисы по подготовке отчетности, предоставляет интеграцию с товароучетными программами и другими IT-системами, а также решения для работы с системой маркировки «Честный знак».



Число владельцев касс, использующих приложения «Платформа ОФД» для сдачи отчетности, за последний год выросло за год в два раза (сравнение сентября-2019 и сентября-2018), отмечается в сообщении.

«Платформа ОФД» уделяет особое внимание развитию аналитики и продуктов на базе агрегированных данных. Такие решения ориентированы как на крупный, средний, так и малый, микробизнес. Сервисы помогают анализировать основные показатели продаж, принимать решения в сжатые сроки на базе объективной информации, управлять эффективностью бизнеса.

Например, сервис «Платформа Аренда» позволяет арендаторам в торговых центрах и на рынках экономить на арендной плате. ТЦ, в свою очередь, получают инструмент контроля бизнеса в онлайн-режиме и развития маркетинговых активностей. Эти и другие решения доступны предпринимателям в личном кабинете «Платформы ОФД».