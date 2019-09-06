Корпорация Google заявила о создании первого в мире квантового компьютера, способного проводить расчеты, невозможные для мощнейших современных суперкомпьютеров, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что соответствующий доклад, подготовленный исследователями из Google, был опубликован на короткое время на сайте NASA, после чего был удален по неизвестным причинам. В докладе, по данным газеты, сообщалось, что квантовый процессор способен проводить сложнейший расчет за 3 минуты и 20 секунд, в то время как самому мощному в настоящий момент суперкомпьютеру «Саммит» потребовалось бы на его проведение около десяти тысяч лет.

На данный момент, по словам исследователей из Google, процессор способен проводить лишь один-единственный расчет, однако это можно считать началом «квантового превосходства», когда квантовые процессоры смогут справляться с расчетами, проведение которых раньше считалось невозможным.

При этом, отмечалось в докладе, потребуются еще годы, прежде чем квантовые компьютеры станут частью повседневной жизни.