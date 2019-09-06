Эксперты Райффайзенбанка выяснили, сколько семьи из разных регионов России тратят на подготовку детей к учебному году.

«В среднем родители потратили около 13 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе. В эту сумму входят обновление гардероба, приобретение учебников и канцтоваров. Очевидно, траты коррелируют с уровнем цен и дохода в регионе. В Москве чек выше: значимо большая доля (28%) потратила более 20 тыс. рублей на одного ребенка», — отмечается в релизе.

Учебный материал предоставляется школами бесплатно, однако часть все же приходится покупать. Согласно исследованию банка, 50% родителей покупают новые учебники, 31% школьников используют библиотечные учебники, 10% — электронные версии учебников. В Москве значимо больше предпочитают новые учебники (63%) и их электронные версии (15%), а в Краснодаре, наоборот, больше получают учебники в школе (65%).

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей РФ, имеющих детей школьного возраста, в сентябре 2019 года.

Средняя сумма трат на подготовку к учебному году на одного ребенка:

Россия

13 623,71 ₽

Москва и область

16 824,39 ₽

Санкт-Петербург и область

13 802,96 ₽

Краснодарский край

12 955,67 ₽

Нижегородская область

13 446,08 ₽

Республика Татарстан

12 385,37 ₽

Новосибирская область

13 195,12 ₽

Свердловская область

12 614,63 ₽