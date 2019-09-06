Платформа Faktura.ru запустила новый сервис — чат-бот, следует из релиза компании.



«Специалистами платформы онлайн-банкинга Faktura.ru с использованием инструментов big data, ML и AI разработан комплексный сервис F.Bot. Решение позволяет автоматизировать значительное число коммуникаций с клиентами в дистанционных каналах обслуживания», — говорится в сообщении.

F.Bot снижает нагрузку на кол-центр: теперь большинство вопросов можно решить в онлайн-формате. Бот также помогает осуществлять контекстную допродажу. В будущем с помощью бота пользователь сможет оплатить услуги, заказать новые продукты и сменить ПИН-код карты, добавили в Faktura.ru.