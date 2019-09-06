В России в рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсант» . Так, рассматриваются постановление Совнаркома СССР, вводящее День железнодорожника, постановления Совета министров СССР «О праздновании Дня радио» и Совнаркома «О праздновании Дня воздушного флота СССР».

В аппарате правительства пояснили, что срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком отменяемых правовых актов – 1 февраля 2020 года. Профильным ведомствам поручено внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

По мнению экспертов, до октября еще будут проходить рабочие группы по формированию перечней отменяемых актов. Целью «регуляторной гильотины» является сокращение неоправданной нагрузки на предпринимателей, и задача в том, чтобы были сокращены документы, утратившие актуальность, но содержащие обязательные требования. Цели отменять праздники нет.