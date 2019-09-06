Вопрос отмены уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки находится на повестке дня, вскоре может быть созвано совещание по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем проведения такого совещания, точной даты пока нет, мы вам сообщим, когда это будет. Действительно этот вопрос на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на вопрос, назначено ли совещание, где планируется обсудить отмену уголовного наказания за нерепатриацию валютной выручки.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме 12 сентября предложил отменить статью Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовное наказание за уклонение от репатриации валютной выручки. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за уклонение от репатриации валютной выручки. По словам Моисеева, отмену данной статьи необходимо обсудить со всеми регулирующими органами, включая ЦБ, и при необходимости внести изменения в другие статьи кодекса.

В Центробанке поддержали предложение. Замдиректора департамента финансового мониторинга ЦБ Елена Шакина сказала, что регулятор готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году. О рисках такой отмены говорить пока рано, потому что, «взвешивая все, речь идет пока только о рублях», отметила замглавы департамента. «В том числе для достижения цели поднять платежность нашей валюты и увеличить хождение рублей, в том числе в расчетах», — отметила она.

Изменения в КоАП предполагают «существенный штраф в процентном соотношении за нерепатриацию по тем контрактам, которые остаются в рублях, и по тем, которые есть в иностранной валюте», напомнила Шакина, это послужит стимулом для увеличения доли рубля в расчетах.