В «Тинькофф Страховании» появилась возможность урегулировать убытки по ОСАГО без необходимости посещения офиса посредников и технических станций — экспертизу для оценки ущерба автомобилю по итогам ДТП теперь можно пройти дистанционно, сообщает пресс-служба страховщика.

«Для этого достаточно загрузить фотографии повреждений автомобиля и соответствующие документы в чат мобильного приложения «Тинькофф» или на сайте Tinkoff.ru. Воспользоваться этой услугой можно также в мобильном приложении «Тинькофф» в разделе «Кошелек», где нужно выбрать карточку с текущим страховым полисом и нажать на кнопку «Заявить о страховом случае», после чего откроется чат для оформления страхового случая», — уточняется в релизе.

Также до конца осени 2019 года у клиентов «Тинькофф Страхования» появится возможность регистрировать страховые события с помощью чат-бота.

Технологическое решение также увеличит скорость урегулирования убытков по полисам ОСАГО в среднем в три раза. «Теперь этот процесс — с момента обращения клиента в страховую компанию до объявления решения о сумме и форме возмещения убытка — будет занимать около пяти — семи дней», — обещают в компании.

После определения суммы компенсации представитель компании приедет к клиенту на встречу в удобное для него место и время, чтобы подписать и забрать документы, а также сверить VIN-код автомобиля. Страховая выплата для ремонта машины в рамках возмещаемой суммы убытка будет оперативно перечислена на карту клиента.