Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

«Продли лето» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев или один год) можно разместить под 6,6—6,8% годовых (ранее — под 6,9—7,1%).

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) теперь открывается только на срок два и три года под 6,4% и 6,8% годовых соответственно. Прежние ставки — 5,9—7%. Сроки до года доступны только для пролонгации.

Доходность «Удобного» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) составляет 6,1—6,7% годовых (ранее — на срок от одного месяца под 5,8—6,9%).

Проценты по вышеперечисленным вкладам выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 5,4—6,2% годовых (ранее — под 5,6—6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно все вклады, кроме «Максимального дохода».

Возможно увеличение ставки по вкладу на 1 п.п. при наличии карты «Халва» при соблюдении следующих условий:

по карте сделано не менее 5 покупок за отчетный период; совокупная сумма покупок от 10 000 рублей за отчетный месяц (собственные или заемные средства);

в расчет принимаются операции в любых магазинах, в том числе и не входящих в список партнёров;

по карте «Халва» отсутствует просроченная задолженность;

срок вклада свыше 3 месяцев.

Повышенная процентная ставка применяется для суммы вклада до 1 млн 500 тыс. рублей.