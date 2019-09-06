В социальной сети Facebook начали появляться мошеннические рекламные объявления, предлагающие присоединиться к инвестиционной платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, сообщает «Коммерсант» .

Продвигаемый под аккаунтом «Успешный инвестор» пост ведет на сайт, дизайн которого маскируется под РБК. В публикацию, выглядящую как расследование издания, встроены ссылки на сайт с видеороликом об «уникальной схеме» заработка и формой для регистрации якобы на платформе TON Павла Дурова, куда предлагается ввести личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. После регистрации пользователь якобы сможет без усилий зарабатывать по 10–15 тыс. рублей в день.

В Facebook официально запрещены объявления, предлагающие «схемы быстрого обогащения». По словам экспертов, премодерация рекламы в соцсети происходит в основном в автоматизированном режиме, поэтому подобные объявления и могут появляться. Интернет-аудитория увеличивается «за счет не очень искушенных в вопросах кибербезопасности людей старшего поколения», а сами мошеннические схемы становятся более изощренными. Facebook в данном случае выступает как рекламораспространитель и информационный посредник. В первом случае он не несет ответственности за рекламу, а во втором — только если осведомлен о нарушении чужих прав.