Мобильный банк для юридических лиц «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» создан на базе программного комплекса InterBank RS.

В рамках проекта реализовано приложение, предоставляющее клиентам банка доступ к его продуктам и услугам с мобильных устройств. В мобильном приложении клиентам банка доступен широкий спектр функциональных возможностей по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета [1], формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и др.). Подтверждение операций в мобильном банке осуществляется с помощью одноразового пароля, генерируемого с применением механизма макирования транзакций. Кроме того, в мобильном банке пользователи могут получить информацию о Банке: расположение отделений и банкоматов, курсы валют, новости финансового рынка.

«Созданное нами мобильное решение на базе InterBank RS позволит Россельхозбанку предоставлять удобный современный инструмент дистанционного обслуживания представителям бизнеса. Обновленное мобильное приложение Банка теперь находится на уровне подобных сервисов других банков, а в отдельных функциях и характеристиках имеет преимущества перед ними, — отметил Лев Френкель, Генеральный директор R-Style Softlab. — Использование многими клиентами банка только мобильного канала ДБО подтверждает актуальность современной концепции mobile only».

«Выпущенное в прошлом году мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» получило широкое распространение среди наших клиентов. На сегодняшний день более 27 тысяч клиентов банка используют данный сервис. Совместно с компанией R-Style Softlab мы усовершенствовали интерфейс и расширили возможности приложения. Теперь весь основной функционал интернет-банкинга доступен пользователям «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» в любой точке мира. Наличие удобного информационного канала для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является приоритетной задачей банка», — заявил директор Департамента информационных технологий АО «Россельхозбанк» Николай Ульянов.

Для справки:

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Более подробно на сайте: rshb.ru

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

[1] В рамках Единого сервисного договора банковского обслуживания

Источник: R-Style Softlab