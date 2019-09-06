Рэнкинг «Эксперт РА» по полученным в первом полугодии 2019 года страховым премиям возглавили «СОГАЗ» 15,5% рынка), « Сбербанк страхование жизни» (10,5%) и «ВТБ Страхование» (7,9%). Совокупный уровень выплат трех крупнейших страховщиков за первые шесть месяцев текущего года приблизился к 27%. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства, подготовленного на основе раскрываемых Банком России статистических показателей.

В целом же по рынку 34% субъектов страхового дела в первом полугодии продемонстрировали уровень выплат свыше 50%, а почти 11% страховщиков — свыше 100%.



В сегменте страхования жизни концентрация премий на тройку лидеров ( «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Ренессанс Жизнь») по итогам первого полугодия достигла 60%.

В иных сегментах рынка добровольного страхования лидируют «СОГАЗ», ВТБ Страхование» и «Ингосстрах» с совокупной долей по взносам — 44%. На рынке обязательного страхования доля трех крупнейших страховщиков («СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах») по взносам за первое полугодие 2019 года — 38%. При этом относительный уровень выплат в сегментах обязательного страхования существенно превышает аналогичный показатель по добровольному страхованию: 54% против 24% по топ-3 и 66% против 33% по всем участникам рынка по итогам первого полугодия 2019 года.

Сумма полученных страховых премий по договорам, принятым в перестрахование, за первое полугодие приблизилась к 30,7 млрд руб., при этом выплаты в рамках перестрахования за тот же период составили 21,8 млрд рублей. Уровень выплат 11 из 50 участников рынка перестрахования по итогам I полугодия 2019 года превысил 100%.