Подавляющее большинство россиян (62%) осваивают навыки, которые не связаны напрямую с текущей профессией. Еще 32% пока не делают этого, но планируют, говорится в сентябрьском исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

Чаще всего новые навыки осваивают представители сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы, показал опрос.



Наиболее распространенный способ повышения знаний и навыков среди соискателей (71%) — это чтение профессиональной литературы, онлайн-курсы оказались на втором месте по популярности (47%), а на третьем месте (32%) — участие в проектах, не связанных с основной работой, в том числе волонтерство, подработки, собственные проекты.

Исследование показало, что у большинства работающих соискателей (62%) нет возможности повысить свою квалификацию за счет работодателя. Каждому четвертому респонденту работодатель готов оплатить курсы, связанные с текущей работой. И только у 13% опрошенных есть возможность за счет работодателя получить новые знания, не связанные с текущей работой, выяснили аналитики hh.ru.

Больше всего работодателей, готовых оплатить любое обучение сотрудника, — в банковской сфере, строительстве и в области информационных технологий.