ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 21 сентября.

Курс доллара понизился на 37,12 копейки, составив 63,8487 рубля (64,2199 рубля на 20 сентября). Курс евро снизился на 33,98 копейки, до 70,5975 рубля (70,9373 рубля на 20 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:20 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 22 копеек и составил около 63,79 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 16 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,48 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,73—63,89 рубля за доллар и 70,42—70,68 рубля за евро.