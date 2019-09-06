Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 14 копеек и составил 63,87 рубля, а евро подорожал до 70,67 рубля (плюс 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу попытки укрепления российской валюты продолжатся.

«Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги под отметкой 64. Сегодня попытки укрепления российской валюты продолжатся. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать, поскольку район 62,8 является сильной поддержкой для пары доллар/рубль: там располагаются минимумы этого года», — пояснял аналитик.