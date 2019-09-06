Клиенты Райффайзенбанка получат кеш-бэк за покупки билетов на концерты, лекции, спектакли и выставки на «Яндекс.Афише». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чтобы получить возврат денег, нужно выбрать мероприятие на сайте «Яндекс.Афиши» и оплатить электронные билеты картой Райффайзенбанка. Акция продлится с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Кешбэк будет выплачен в течение 60 дней с даты покупки.

В акцию не входят покупка билетов на кинопоказы и кинофестивали.