Находящийся в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом-близнецом Евгением следственный департамент МВД обвинил в хищении денег со счетов Сбербанка и ВТБ, направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину жалобу на искажение материалов уголовного дела с целью незаконно осудить его и брата. Об этом сам Дмитрий Попелыш сообщил в ходе заседания суда 5 сентября, на котором присутствовал корреспондент РБК.

Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского». Последний участвовал в проведении технической экспертизы по уголовным делам в отношении братьев Попелышей, но спустя несколько лет сам был осужден за государственную измену.

По версии Дмитрия Попелыша, которую он озвучил в суде, Руслан Стоянов пытался заставить его «путем шантажа и угроз <...> под его руководством совершать хищения со счетов». Но хакер, несмотря на давление, отказался, за что, по его словам, Стоянов пообещал отомстить. «Стоянов лично присутствовал при моем задержании в мае 2015 года и сказал, что он всегда верен своим словам и я теперь буду сидеть в тюрьме», — заявил в суде Дмитрий Попелыш.

О том, что неназванный сотрудник «Лаборатории Касперского», который участвовал в расследовании его первого уголовного дела, пытался заставить Попелыша совершать взломы банковских счетов, следует из протокола явки с повинной — документ был составлен в 2015-м, спустя несколько месяцев после ареста братьев (есть в распоряжении РБК). Но, по словам Попелыша, эта информация следствием не проверялась.

Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил изданию, что компании неизвестно об обращении Дмитрия Попелыша в Следственный комитет. «Наши сотрудники оказывали техническое содействие при осуществлении некоторых следственных действий по обоим делам братьев Попелышей. Доказательства, то есть технические данные, полученные при содействии наших сотрудников, не единственные в деле. Оценивать достаточность доказательств мы не можем, это прерогатива суда», — сказал представитель компании.