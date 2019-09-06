В начале III квартала 2019 годовой годовой рост кредитования замедлился, тем не менее в сентябре вполне возможно временное ускорение роста необеспеченного потребительского кредитования. Об этом говорится в очередном (за сентябрь) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«В сентябре вполне возможно временное ускорение роста необеспеченного потребительского кредитования в преддверии ввода с 1 октября новой шкалы надбавок к коэффициентам риска с учетом показателя долговой нагрузки населения. Кроме того, в ближайшие месяцы спрос на кредитование может поддержать снижение ставок по кредитам», — пишут авторы бюллетеня.



Темпы роста и по корпоративному, и по розничному портфелю в начале III квартала одновременно развернулись вниз, отмечается в материалах регулятора. Так, годовые темпы роста корпоративной задолженности замедлились с 6,8% в июне до 5,2% по итогам августа.

В статистике банковского сектора темпы роста розничного кредитования после поправки на сезонность в последние месяцы колебались от 1,1% до 1,5% месяц к месяцу. «Однако они не учитывают списания части розничного портфеля банковского сектора на ипотечного агента в обеспечение будущих выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) в июне и июле 2019 года. Из-за этого анализ только динамики розничного кредитования по данным статистики банковского сектора может приводить к неверным выводам», — указывается в документе.

Таким образом, пишут аналитики, продолжается постепенное охлаждение розничного кредитования после значительного ускорения в 2018 году. «В пересчете на год сезонносглаженный рост остается в диапазоне 15—20%. Банк России заинтересован в том, чтобы рост кредитного портфеля был устойчивым. Применяемые макропруденциальные меры ограничивают рост в наиболее рисковых сегментах, но не препятствуют удовлетворению спроса на кредиты надежных заемщиков», — пишут авторы.

Рост ипотечного кредитования после учета списания портфеля одним из банков и динамики долга по кредитам в основе ИЦБ в последние месяцы (март — июль) держался на уровне около 1,4% месяц к месяцу. В августе рост незначительно замедлился. Максимальные годовые темпы роста по ипотечному портфелю достигли 25,4% по итогам 2019 года и с тех пор плавно замедляются — до 19,4% по итогам августа (до 20% с учетом списанного портфеля). Однако начавшееся снижение ставок по ипотечным кредитам может дополнительно поддержать его рост в ближайшие месяцы, полагают эксперты.

Автокредитовани е в июле показало ускорение темпов роста до 2%, что может быть отчасти связано с возобновлением действия программ льготного приобретения автомобилей. В августе рост замедлился до 1,5%. «С учетом достаточно быстро выбранных в начале года лимитов на льготное кредитование возобновление этих программ могло привести к опережающему росту спроса. Однако после исчерпания дополнительных средств вполне возможно замедление роста показателя», — полагают авторы.

Необеспеченное потребительское кредитование также демонстрирует некоторое замедление темпов роста относительно начала года и их стабилизацию в мае — августе в диапазоне 1,5—1,7% месяц к месяцу, что в аннуализированном выражении все еще близко к 20%. При этом возросла выдача крупных кредитов. По данным НБКИ, доля выданных в первом полугодии 2019 года потребкредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей составила 55,1%, увеличившись на 4,1 п. п. относительно соответствующего периода предыдущего года.

«Высокая распространенность кредитов на большие суммы говорит о том, что наблюдаемый рост кредитования никак не может быть объяснен лишь ростом спроса на «кредиты до зарплаты». Это подтверждают и кредитные бюро, согласно данным которых, банки сохраняют избирательную политику в выборе розничных заемщиков — займы выдаются клиентам с хорошей историей и с более высоким уровнем доходов. Более того, по данным Сбербанка, самые популярные направления трат среди клиентов банка в следующие несколько месяцев после получения кредитов — кредиты на ремонт и мебель, что, судя по всему, связано с ростом ипотечного кредитования. Учитывая некоторое замедление роста ипотечного кредитования по новым выдачам, связанный с этим спрос на потребительские кредиты (на ремонт, на мебель и так далее) тоже может начать замедляться, хотя и с задержкой», — резюмируют авторы бюллетеня, допуская в сентябре временное ускорение роста кредитования.