Инфляционное давление сохраняется вблизи целевого уровня — 4%. Годовая инфляция в августе замедлялась за счет действия временных дезинфляционных факторов. Об этом сообщается в в очередном (за сентябрь) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

«Динамика потребительских цен и текущий уровень инфляционного давления в экономике указывают на стабилизацию инфляции вблизи 4% в дальнейшем. При достижении баланса между краткосрочными дезинфляционными и проинфляционными рисками, риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте», — отмечается в докладе.

В августе годовая инфляция замедлилась до 4,31% с 4,58% в июле. Основное сдерживающее влияние оказало замедление роста цен на плодоовощную продукцию. За месяц цены снизились на 0,24%.

Инфляционное давление с очисткой от влияния валютного курса и других временных факторов остается вблизи 4%. Это предполагает стабилизацию инфляции вблизи 4% на фоне сложившихся денежно-кредитных условий после окончания действия дезинфляционных и проинфляционных факторов.

Произошедшее в августе ослабление рубля в ближайшие месяцы нейтрализует эффект на инфляцию по итогам 2019 году от укрепления рубля в первом полугодии.