Российские банки могут начать оценивать заемщиков, согласно данным из кредитных историй их родственников, сообщает РБК . Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс». Сервис сейчас тестируют более десяти розничных банков.

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг). Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан и вероятность того, что в базе обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

Заказчиком продукта был Тинькофф Банк , сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там считают, что методика может быть полезной при оценке клиентов без кредитной истории или с недостаточно подробными сведениями.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников. Провести такой анализ только на данных бюро невозможно, нужно привлекать данные от операторов связи, госорганов или из соцсетей, пояснили в ОКБ.