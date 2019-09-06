Сервис сейчас тестируют более десяти розничных банков.
Российские банки могут начать оценивать заемщиков, согласно данным из кредитных историй их родственников, сообщает РБК. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс». Сервис сейчас тестируют более десяти розничных банков.
Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг). Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан и вероятность того, что в базе обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.
Заказчиком продукта был Тинькофф Банк, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там считают, что методика может быть полезной при оценке клиентов без кредитной истории или с недостаточно подробными сведениями.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников. Провести такой анализ только на данных бюро невозможно, нужно привлекать данные от операторов связи, госорганов или из соцсетей, пояснили в ОКБ.
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