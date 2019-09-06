Регулятор ведет переговоры с РЖД по вопросу широкого распространения биометрии для упрощения идентификации граждан на железнодорожном транспорте, сообщил в интервью «Коммерсанту» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

«Мы сейчас начинаем взаимодействие с ОАО РЖД в части внедрения биометрии для упрощения и ускорения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте. Для тех же целей мы внимательно смотрим на возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны», — ответил он на вопрос о расширении использования Единой биометрической системы (ЕБС) в различных сервисах.

По словам Зимина, ЦБ развивает также новые каналы, например МФЦ.

«Сейчас работаем с правительствами Москвы и Московской области в этом направлении, планируем провести два пилотных проекта. Ожидаем, что они стартуют в ближайшие два месяца. Кроме того, планируем прописать законодательно возможность МФЦ использовать биометрические данные для идентификации граждан без паспорта при предоставлении услуг в таких центрах. Это позволит существенно ускорить обслуживание. Расширению перечня услуг, которые граждане смогут получать удаленно, также будет способствовать возможность использования биометрической идентификации на портале госуслуг», — сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ.

Зимин также отметил, что в ЕБС зарегистрировано более 30 тыс. образцов, тогда как на начало года их было всего около 3 тыс.

«Мы провели работу с банками по настройке процедур, после этого процесс пошел значительно быстрее. На протяжении последних двух-трех месяцев мы наблюдаем примерно трехкратный рост количества биометрических образцов. И это неплохо. Тем не менее основа для устойчивого роста и развития интереса к системе — это, конечно, наличие востребованных гражданами услуг, которые можно получить с использованием биометрии», — пояснил он.