Россияне могут подтвердить свой трудовой стаж в случае ликвидации организации через ее правопреемника, архив или заручившись поддержкой бывших коллег, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде РФ.

Получить сведения о накопленных пенсионных баллах и страховом стаже можно через личный кабинет на сайте ПФР, Единый портал госуслуг, территориальные органы фонда или МФЦ. Обнаружив, что какие-либо сведения не были учтены или учтены не в полном объеме, уточнить их можно через работодателя. Это касается периодов работы с 2002 года.

Однако неточности обычно касаются периодов работы до 2002 года, до того, как была введена система по учету пенсионных прав, подчеркнули в ПФР. В этом случае также можно обратиться за подтверждением данных к работодателю периода, за который есть неучтенные сведения.

«Если работодатель, в том числе государственная или муниципальная организация, прекратил свою деятельность, справки, подтверждающие стаж, может выдать его правопреемник, вышестоящий орган или архивная организация, которая располагает необходимыми сведениями», — пояснили в фонде.

Если документы были утрачены в результате стихийного бедствия, небрежного хранения или умышленно уничтожены не по вине работника, то в качестве подтверждения могут использоваться документы, косвенно подтверждающие стаж или заработок. Согласно письму Минтруда от 27 ноября 2001 года, ими в том числе могут быть партийные, комсомольские, профсоюзные билеты, расчетные книжки, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда.

Подтвердить стаж также можно показаниями бывших коллег. «Периоды работы… можно установить по показаниям двух и более лиц, у которых трудовые книжки в порядке и которые знали человека по совместной работе», — уточнили в ПФР.

Приводить их в отделение Пенсионного фонда необязательно — для подтверждения будет достаточно письменного заявления и отсканированных страниц трудовых книжек коллег.