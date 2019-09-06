Материнский капитал в 2020 году превысит 466 тыс. рублей, в проекте бюджета РФ на эти выплаты зарезервировано 316 млрд рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021—2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тыс. рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 млрд рублей», — сказал Медведев.

Говоря о бюджетах государственных внебюджетных фондов, он сообщил, что и доходы и расходы фондов будут расти на протяжении трех лет. «Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты», — сказал он.