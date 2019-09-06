Авиакомпания «ЮТэйр» направила 11 банкам – участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд рублей предложение о выкупе этих долгов — семилетний кредит на 15,4 млрд рублей компания предлагает выкупить за 20% от номинала, 12-летний кредит на 23,7 млрд рублей предлагается выкупить за 6% от номинала, таким образом, оба кредита «ЮТэйр» готова выкупить за 4,5 млрд рублей, или 11,5% от их суммарного номинала, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех банков-кредиторов.

Еще 17,4 млрд рублей «ЮТэйр» должна Сбербанку, по этому семилетнему кредиту также дважды не выплачены проценты, но по нему действует гарантия структур «Сургутнефтегаза», и выкупать его перевозчик не предлагает; всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд рублей процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность.

Принять новое предложение «ЮТэйр» банки могут по отдельности, необязательно его одобрение единогласно или большинством, говорят три собеседника «Ведомостей», ответ от каждого банка ожидается до 30 сентября; юридически это будет не выкуп, а замена долга, поясняют два собеседника: согласившийся банк отказывается от своей части синдицированного кредита или кредитов и перед ним возникает новый долг (старший транш), который «ЮТэйр» обязуется погасить до 15 декабря.

До конца сентября «ЮТэйр» будет ждать от банков решения и сформирует старший транш, а после этого авиакомпания либо предложит крупнейшим кредиторам, которые не захотят участвовать в старшем транше, выкупить доли в синдикатах кредиторов, которые войдут в старший транш, либо авиакомпания проведет расчеты и примет решение, насколько экономически выгодно самой погасить старший транш.

Слишком большой дисконт не устраивает кредитные организации, говорят сотрудники двух банков, они готовы рассмотреть выкуп долга, но с меньшим дисконтом, возможность выкупа пока не оценивалась совсем.