Арбитражный суд Москвы отменил соглашение, по которому обанкротившийся Алексей Алякин, экс-совладелец банка «Пушкино» и бывший бизнес-партнер предпринимателя Сергея Полонского, признал свой долг по алиментам в размере около 519 млн рублей.

Как следует из опубликованного определения суда, соглашение об алиментах на содержание несовершеннолетнего ребенка Алякин заключил с гражданкой Татьяной Калиниченко, но его законность оспорила финансовый управляющий Роксана Кильмякова. Суд, признавая соглашение недействительным, отметил, что после объявления банкротом в 2016 году Алякин не имел права самостоятельного совершать сделки по распоряжению своим имуществом.

Арбитражный суд также принял во внимание, что ранее с Алякина в пользу Калиниченко были взысканы алименты в размере 25 тыс. рублей ежемесячно, начиная с 2016 года до совершеннолетия ребенка, эти деньги ей выплачиваются, и никаких объяснений возникновения долга в 519 млн рублей не было предоставлено. Суд пришел к выводу, что заключение соглашения об уплате алиментов было направлено «на искусственное увеличение текущей кредиторской задолженности с целью перераспределения конкурсной массы и нарушения интересов кредиторов, задолженность перед которыми возникла до заключения такого соглашения».

Столичный арбитражный суд однажды уже отказывался включить задолженность по алиментам, на сумму более 1 млрд рублей, в реестр требований кредиторов Алякина. В 2017 году с таким заявлением обращалась бывшая жена банкира Елена Алякина. Суд тогда тоже пришел к выводу, что этой сделкой экс-супруги стремились вывести большую часть имущества должника из конкурсной массы.

Алякин разыскивается МВД России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.