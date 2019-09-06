Он заработал 2,87 млрд рублей — рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами.
Вьетнамо-Российский совместный банк (ВРБ) в 2019 году стал лидером по объему заработанных комиссионных доходов от переводов юрлиц, пишет Forbes. Согласно отчетности на сайте ЦБ, за первое полугодие текущего года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей.
В банке доходы объясняют сотрудничеством с крупными клиентами. ВРБ является расчетным банком для многих компаний, что и объясняет большие комиссионные доходы, рассказала Forbes генеральный директор банка Татьяна Федорцова. Комиссионный доход складывается в том числе из комиссии банков-партнеров. Также ВРБ является оператором электронных денежных средств для Ubank, CKassa, добавила она.
По словам источников Forbes на платежном рынке, такой быстрый рост комиссионных мог появиться из-за перехода в банк клиентов другой организации, например той, у которой примерно в это время отобрали лицензию. Также источники издания называют ВРБ преемником банка «Воронеж», у которого ЦБ летом 2018 года отозвал лицензию за вывод активов.
ВРБ был создан в 2006 году во Вьетнаме ВТБ и Bank for Investment and Development of Vietnam, BIDV. Предполагалось, что банк будет работать на благо двусторонних отношений. В 2009 году у ВРБ появилась российская «дочка» с офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2019 года банк находится под контролем 12 владельцев-физлиц и одного юрлица — ООО «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов» (ООО «ЦИПСИР»).
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