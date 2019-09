Вьетнамо-Российский совместный банк (ВРБ) в 2019 году стал лидером по объему заработанных комиссионных доходов от переводов юрлиц, пишет Forbes . Согласно отчетности на сайте ЦБ, за первое полугодие текущего года он заработал рекордную сумму комиссионных на переводах без открытия счета между юрлицами — 2,87 млрд рублей.

В банке доходы объясняют сотрудничеством с крупными клиентами. ВРБ является расчетным банком для многих компаний, что и объясняет большие комиссионные доходы, рассказала Forbes генеральный директор банка Татьяна Федорцова. Комиссионный доход складывается в том числе из комиссии банков-партнеров. Также ВРБ является оператором электронных денежных средств для Ubank, CKassa, добавила она.

По словам источников Forbes на платежном рынке, такой быстрый рост комиссионных мог появиться из-за перехода в банк клиентов другой организации, например той, у которой примерно в это время отобрали лицензию. Также источники издания называют ВРБ преемником банка «Воронеж», у которого ЦБ летом 2018 года отозвал лицензию за вывод активов.

ВРБ был создан в 2006 году во Вьетнаме ВТБ и Bank for Investment and Development of Vietnam, BIDV. Предполагалось, что банк будет работать на благо двусторонних отношений. В 2009 году у ВРБ появилась российская «дочка» с офисом в Москве. По состоянию на сентябрь 2019 года банк находится под контролем 12 владельцев-физлиц и одного юрлица — ООО «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов» (ООО «ЦИПСИР»).