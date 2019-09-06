Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы.
Правительство готово продлить действующую до 2021 года норму Налогового кодекса, по которой госкомпании, попавшие под финансовые санкции, могут не платить налог на прибыль при продаже неконтролирующих долей в дочерних структурах, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники. Сейчас норма действует до конца 2020 года.
Санкции с компаний еще не сняты, поэтому Минфин поддерживает продление действия этой нормы и поправки могут быть подготовлены в весеннюю сессию Госдумы, сообщил представитель ведомства.
Источники издания называют ключевым лоббистом инициативы «Роснефть», уточняя, что использовать льготу могут и другие санкционные компании, в частности, ВЭБ, «Ростех», ВТБ и «Транснефть». Продление господдержки сейчас не связано с конкретной сделкой, но расходы по налогу на прибыль могут быть весьма значительны.
По словам экспертов, в связи с действием внешних санкционных ограничений крупнейшим российским компаниям с госучастием доступен очень ограниченный пул источников финансирования, и в этих условиях продажа миноритарных пакетов акций является одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций, в том числе для реализации стратегически важных проектов. Так, экономия по налогу на прибыль позволит подсанкционным госкомпаниям высвободить денежные средства.
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