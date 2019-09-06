Российский союз автостраховщиков (РСА) рассчитывает получить нормативную базу для запуска мобильного приложения «Помощник ОСАГО » до 1 ноября. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил директор по информационным технологиям союза Алексей Самошин в ходе конференции «IT в страховании».

Он уточнил, что к настоящему моменту технически приложение находится на финальной стадии разработки и будет запущено, как и планировалось, 1 ноября.

Приложение готовилось на основании тех положений, которые обсуждались на совместных совещаниях в правительстве, Минкомсвязи и Банке России, однако они до настоящего момента нигде не зафиксированы. Первоначально речь шла о выпуске постановления правительства, однако затем было решено ограничиться документами Банка России и Минкомсвязи.

Сервис предоставляет возможность оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии в режиме онлайн в течение 10—15 минут и без участия сотрудников ГИБДД. Это можно будет сделать в четырех регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В РСА отмечают, что электронное извещение равносильно бумажному, подписывается электронной подписью каждого участника. Персональные данные для оформления извещения предоставляет ЕСИА, а данные о техническом состоянии и полисе ОСАГО — РСА.

Электронное извещение и фотоматериалы направляются в страховую компанию и централизованно хранятся в информационной системе (АИС) ОСАГО в течение пяти лет.



