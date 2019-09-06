Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует инвестировать порядка 2,5 млрд рублей в создание принципиально новой информационной системы по ОСАГО . Об этом сообщил директор по информационным технологиям союза Алексей Самошин в ходе конференции «IT в страховании».

По его словам, срок разработки системы составит около двух лет, проект реализуется совместно с подрядчиком, выигравшим в конкурсе, — компанией EPAM.

Помимо этого, в настоящее время речь идет о формировании ряда компетенций, ранее отсутствовавших в IT-блоке: тестирование, работа с данными и др. Реформирование подразделения призвано как минимизировать затраты страхового сообщества, так и обеспечить исключительную защиту данных.

Опорной датой запуска проекта «Информационная система (АИС) ОСАГО 2:0» является 1 апреля 2020 года, к этому моменту основной функционал системы будет сформирован.