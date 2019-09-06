Предполагается, что соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 2020 года.
Федеральная налоговая служба (ФНС) после отказа Великобритании от автообмена тоже прекращает передавать ей информацию в этом режиме, сообщает РБК. Предполагается, что соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 2020 года.
ФНС обновит перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в рамках многостороннего соглашения под эгидой ОЭСР. Из перечня исчезли Великобритания, а также ее «отдельные административные единицы» — острова Мэн, Гернси и Джерси. Россия не будет передавать Великобритании информацию о финансовых счетах британских подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях по единому международному стандарту (CRS).
В марте стало известно, что Соединенное Королевство без объяснения причин исключило РФ из списка стран для автоматического обмена финансовой информацией в 2019 году (за 2018 отчетный год).
Прекращение автообмена с Великобританией будет иметь последствия для российских бенефициаров британских финансовых счетов. С 2020 года в России отменяются все ограничения для физлиц — валютных резидентов России по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией. Зачисление средств от нерезидентов на иностранные банковские счета россиян будет происходить свободно, и россияне, которые больше половины времени в году проводят в России, будут также освобождены от обязанности предоставлять налоговикам ежегодные отчеты о движении средств по зарубежным счетам.
После отказа Британии от автообмена льготы не коснутся россиян со счетами в этой стране. Также на такие счета нельзя будет зачислять средства от продажи недвижимости, получать на них потребительские кредиты, выигрышы или доходы от продажи ценных бумаг, не прошедших процедуру листинга.
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