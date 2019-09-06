Россельхозбанк расширил возможности приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении кредитной организации.

Пользователям приложения могут управлять своими счетами: создавать платежи (в том числе бюджетные и ЖКХ), платежи по фотографии счета, отправлять реквизиты счета, выставлять счета контрагентам, совершать конверсионные операции, размещать денежные средства в депозиты и открывать счета в рамках Единого сервисного договора банковского обслуживания.

Кроме того, в «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» можно формировать выписки по счетам с возможностью отправки на свой e-mail, просматривать информацию о состоянии счета.

Для начала работы с приложением необходимо оформить в офисе банка договор о дистанционном банковском обслуживании.