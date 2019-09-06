В августе 2019 года россияне тратили на еду 20,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«Согласно расчетам, проведенным на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, в августе общие расходы среднестатистической российской семьи составили 70,1 тысячи рублей, из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 20,5 тысячи рублей или 29,3% от общего месячного бюджета», — говорится в сообщении.

Среднегодовое значение трат на продукты снизилось до отметки в 31,5%. Среднемесячные расходы российской семьи в текущем году уступают прошлогодним и составляют 67,2 тыс. рублей, доля трат на продукты питания в среднем по году выросла относительно 2018-го — до 21,1 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают, что в августе 2018 года уровень таких затрат также опускался ниже 30%, в 2017 году с июля по сентябрь доля затрат на питание составляла менее 30% в общей корзине расходов россиян.